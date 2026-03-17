Счета «Южуралзолота» оказались под арестом

Акции «Южуралзолота» рухнули почти на 20% после сообщений об аресте счетов компании. Под ограничения попала сумма свыше 32 млрд руб. Из-за этого стоимость ценных бумаг опускалась до 63 коп. за штуку.

Об аресте счетов приставами говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. В феврале Мосгорсуд обязал ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) направить всю нераспределенную прибыль за 2025 год и другие периоды на отдельный депозит. Примерно тогда же Минфин сообщил о планах продать контрольный пакет акций ЮГК новому владельцу.

С июля 2025-го компания принадлежит Росимуществу, после того как суд конфисковал доли основного акционера Константина Струкова в доход государства. Падение бумаг — эмоциональная реакция рынка, считает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов:

«Гипотетически инвесторы могут рассчитывать на получение денежных средств. У компании достаточно серьезные по меркам золотодобычи активы, и, по идее, цена этих акций не должна упасть ниже балансовой стоимости. Но мы здесь наблюдаем все-таки больше эмоциональные действия со стороны инвесторов. Краткосрочно цены могут падать достаточно сильно, но тем не менее активы у компании есть, она не банкрот.

Вопрос в том, будут ли в судебных разбирательствах учитываться доли акционеров и полагаться какая-то компенсация за акции, которые у них сейчас в портфеле. К сожалению, сейчас ответить на это невозможно. Поэтому инвесторы предпочитают продать бумаги по тем ценам, которые есть на бирже, а не ждать чего-то».

После того как ЮГК передали в доход государства, Росимущество должно было предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги. Речь шла о пакете акций на сумму 85 млрд руб. Но предложение инвесторам так и не поступило. В агентстве утверждали, что не могут выставить оферту, потому что в российских законах нет механизма, по которому собственник в лице государства может это сделать. В дело пришлось вмешиваться Центробанку.

Партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров отмечает, что требование суда перечислить деньги заранее может означать, что до инвесторов эти средства просто не дойдут:

«Мера по иску государства в виде требования заранее перечислить сумму потенциальных исковых требований в депозит суда, на мой взгляд, довольно экзотическая. Такая спешка может свидетельствовать о том, что компания готовится к продаже так, чтобы потенциальные приобретатели видели: этот кэш со счетов ЮГК будет изъят в пользу государства. Оно может вчинить иск о взыскании 33 млрд руб. и забрать деньги с депозита Мосгорсуда, на которые они будут предусмотрительно перечислены самой компанией.

Я увидел сообщения в прессе, что ЮГК таким объемом кэша не располагает. Если это так, неудивительно, что облигации снижаются в цене. Шанс на то, что компания расплатится с кредиторами, снижается. И тем более меньше шансов, что миноритарные акционеры смогут получить достойные дивиденды по итогам 2025 года, несмотря на то, что золото сегодня находится на хаях».

ЮГК входит в число крупнейших золотодобывающих компаний России. По собственной оценке, она занимает четвертое место по объему добычи и второе — по ресурсной базе. Запасы компании оцениваются в $230 млрд по текущим ценам на золото и официальному курсу ЦБ.

