В Испании начался обыск в штаб-квартире партии премьер-министра Санчеса

Гражданская гвардия Испании проводит обыск в мадридской штаб-квартире Социалистической рабочей партии премьер-министра Педро Санчеса. Мероприятия связаны с расследованием коррупционного дела, в котором среди прочих замешана бывший член партии Лейре Диес, сообщает El Pais.

По информации собеседников издания, обыски по тому же делу пройдут также в мадридских домах социалистов Гаспара Зарриаса и Сантоса Сердана, а также бизнесмена Хавьера Переса Дольсета.

После поступления информации об обыске лидер оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо вновь призвал к отставке правительства господина Санчеса и досрочным выборам. «Мы находимся в отчаянной ситуации. Это очередной случай (коррупционного скандала в правительстве Педро Санчеса. — “Ъ”), и не какой-нибудь, а особенно серьезный», — заявил он. Первый замглавы правительства и глава Минэкономики Карлос Куэрпо призвал уважать судебную процедуру и презумпцию невиновности.

В декабре госпожа Диес, бывший глава SEPI (Государственного общества промышленных холдингов) Висент Фернандес Герреро и баскский бизнесмен Антхон Алонсо были взяты под стражу по обвинению в злоупотреблениях служебным положением, растрате и организованной преступности. По версии следствия, за взятки они заключили пять незаконных контрактов на общую сумму около €132 млн.

В декабре прошлого года в Мадриде прошли многотысячные протесты против премьер-министра Санчеса. Поводом стало заключение под стражу экс-министра транспорта Хосе Луиса Абалоса и его бывшего советника Кольдо Гарсии, которых подозревают в коррупции при закупке медицинских масок во время пандемии коронавируса.