Против премьера Санчеса выступила улица

В минувшие выходные Испанию вновь захлестнула волна протестов: десятки тысяч людей вышли на улицы Мадрида, чтобы призвать премьер-министра Педро Санчеса и его правительство уйти в отставку. Поводом стало заключение под стражу экс-министра транспорта Хосе Луиса Абалоса и его бывшего советника Кольдо Гарсии, которых подозревают в коррупции при закупке медицинских масок во время пандемии коронавируса. Такой поворот в расследовании стал новой вехой в череде обвинений в адрес Санчеса и его ближайших соратников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг с требованиями к премьер-министру Испании уйти в отставку

Фото: Juan Barbosa / Reuters Митинг с требованиями к премьер-министру Испании уйти в отставку

Фото: Juan Barbosa / Reuters

Акция протеста 30 ноября с требованием к Педро Санчесу уйти в отставку и провести досрочные выборы в парламент стала первой после серии антиправительственных митингов, закончившихся в июне. Организатором акции под названием «Мафия или демократия?» выступила оппозиционная Народная партия (НП) во главе с ее председателем Альберто Нуньесом Фейхоо. К нему присоединились мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда и экс-премьер Мариано Рахой. По данным МВД, «народникам» удалось вывести на улицы 40 тыс. человек, в самой партии называют цифру в 80 тыс. Собравшиеся держали в руках плакаты «Санчес, уходи!» и «Немедленно в отставку!».

Поводом для новых протестов стало решение Верховного суда о заключении под стражу экс-министра транспорта Хосе Луиса Абалоса и его бывшего советника Кольдо Гарсии.

Оба чиновника находятся под следствием с 2024 года и подозреваются в создании масштабной коррупционной схемы при закупке медицинских масок во время пандемии коронавируса. Следствие полагает, что Гарсия воспользовался связями в Минтрансе, чтобы помочь одной из компаний выиграть тендер на поставку медицинских масок в самый разгар COVID-19, и получил €9,5 млн в качестве вознаграждения. Утверждается, что Абалос прекрасно знал о том, чем промышляет его советник, и покрывал его, получая свою долю. Оба мужчины вину отрицают.

С момента начала расследования в отношении двух бывших чиновников, которое получило громкое название «дело Кольдо», правительство Санчеса находится под большим давлением. И в этот раз на митинге лидер Народной партии Фейхоо указал на то, что коррупционный скандал с участием Абалоса не единичная ошибка, а глубоко укоренившаяся проблема. «Санчесизм — это политическая, экономическая, институциональная, социальная и моральная коррупция»,— заявил он со сцены. И призвал Педро Санчеса уйти в отставку.

Коррупционные дела и расследования о злоупотреблениях полномочиями за последние годы действительно стали вечными спутниками не только в правительстве Санчеса, но и среди ближайших членов его семьи. Так, его жену Бегонию — экс-руководительницу фонда IE Africa Center — обвиняют сразу по двум пунктам. В 2020 году с ее подачи было заключено спонсорское соглашение с туристическим холдингом Globalia, а вскоре он получил €475 млн субсидий на спасение авиаперевозчика Air Europa в рамках антикризисной программы ЕС. А брата Санчеса Давида обвиняют в том, что он работал в совете провинции Бадахос и получал зарплату госслужащего, однако на рабочем месте не появлялся (Давид Санчес проживает в Португалии, чтобы избежать уплаты налогов в родной стране).

Испанский премьер неоднократно отрицал обвинения в адрес своей семьи, называя их политически мотивированными. Не менее решительно Санчес отвергал и все призывы уйти в отставку: он намерен оставаться у власти до истечения срока своего мандата.

Выборы в стране по плану должны состояться в 2027 году.

Оппозиция (не только НП, но и правопопулистская Vox) не раз заявляла о намерении добиться досрочного голосования, однако пока у нее нет возможности провести такое решение через парламент страны (для вотума недоверия необходимо не менее 176 голосов, а у двух партий в совокупности их лишь 170). На этом фоне Народная партия вернулась к уже опробованной ранее схеме давления через митинги. Правда, Vox так и не присоединилась к инициативе НП по выведению людей на улицы. Пока баланс сил остается неизменным, впрочем, как и наличие скандалов вокруг Санчеса.

Вероника Вишнякова