«Вегас» стал первым финалистом Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на своем льду обыграл «Колорадо Эвеланш» в четвертом матче play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы в составе хозяев забили Марк Стоун и Коул Смит. Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашев результативными действиями не отметились. У «Колорадо» автором единственной шайбы стал Габриэль Ландескуг. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин не принял участия в матче из-за травмы.

«Вегас» всухую выиграл серию до четырех побед — 4:0 — и вышел в финал play-off. Соперник по решающему раунду определится в противостоянии между «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнс». Американский клуб ведет со счетом 2:1.

«Голден Найтс» в третий раз за свою девятилетнюю историю сыграет в финале. В дебютном сезоне-2017/18 команда уступила «Вашингтон Кэпиталс» (1:4). Через пять лет «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, победив «Флорида Пантерс» (4:1). В предыдущих раундах текущего play-off клуб оказался сильнее «Юта Маммот» (4:2) и «Анахайм Дакс» (4:2).

В нынешнем сезоне «Колорадо» завоевал Президентский кубок — приз, вручаемый лучшей команде регулярного чемпионата. Обладатель этого трофея не смог выиграть Кубок Стэнли в 13-й раз подряд. Последний раз взять Президентский кубок и Кубок Стэнли в одном сезоне удалось «Чикаго Блэкхокс» в 2013 году.

Таисия Орлова