Экс-глава управления ЖКХ мэрии Челябинска остался под стражей

В Челябинске бывший начальник управления ЖКХ городской администрации Вадим Храмцов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, не смог выйти из СИЗО. Тракторозаводский районный суд принял решение оставить его под стражей до 3 августа 2026 года. Информацию об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в правоохранительных органах.

Вадима Храмцова задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области в марте этого года. Вместе с бывшим заместителем главы Челябинска по городскому хозяйству Александром Астаховым он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, преступления совершены при заключении контрактов на выполнение коммунальных ремонтов между МУП «ПОВВ» (принадлежит администрации Челябинска) и краснодарским ООО «Проекты и решения». Предполагается, что договоры были подписаны без проведения конкурсных процедур и по завышенной стоимости. Следователи оценивают ущерб в размере более 180 млн руб.

Бывший замглавы Челябинска Александр Астахов в настоящий момент также находится в СИЗО.

Ольга Воробьева