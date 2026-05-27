Blue Origin Безоса получила от NASA контракты на $468 млн для создания лунной базы

В первом раунде распределения коммерческих контрактов в рамках проекта NASA по созданию лунной базы стоимостью $20 млрд компания Blue Origin Джеффа Безоса получила $468 млн. Эти контракты предоставлены для строительства двух беспилотных посадочных модулей, сообщает Financial Times.

Посадочные модули станут первым этапом создания инфраструктуры лунной базы, которую американское космическое агентство планирует построить в течение следующего десятилетия в рамках программы «Артемида».

Контракты по $220 млн также получили компании Astrolab и Lunar — они создадут беспилотные роверы-луноходы для перевозки астронавтов. Компания Илона Маска SpaceX в ходе первого раунда не получила ни одного соглашения.

