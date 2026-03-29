NASA тянется к Луне

NASA представило новый план покорения Луны. Глава агентства Джаред Айзекман заявил, что астронавты должны высадиться на поверхность спутника до конца президентского срока Дональда Трампа. Ориентировочно экспедиция стартует в 2028 году.

Строительство базы разбили на три этапа. Сначала туда отправят луноходы и прочие аппараты. Затем на Луне создадут полуобитаемую инфраструктуру и уже потом — модули для постоянного пребывания человека. План, хоть и похож на фантастический фильм, на деле вполне реализуем, считает руководитель полета марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!» Марат Айрапетян:

«Все выглядит довольно правдоподобно. Единственное, я скептически смотрю на сроки. Первый этап назначен на 2026-2028 годы, планируются десятки пусков. И самый ключевой фактор, который мешает, — нужен корабль. Ракета SLS не очень эффективна, она слишком дорогая. Частники могут сделать это гораздо дешевле, но у них хоть и заявляется более низкая цена, ракета до конца не готова.

Если говорить уже о самой Луне, то здесь тоже все не так просто: там радиация, с которой придется как-то бороться. Кроме того, грунт, реголит, представляет собой довольно абразивные частиц. Это такая пыль неотесанная, которая может, в частности, порезать скафандр и проникать в мелкие зазоры.

У NASA бюджет порядка $25 млрд в год. На эти деньги эта лунная программа во многом и будет строиться. Полагаю, что ближе к 2028-2029-му первые высадки человека все-таки состоятся. Ну и будем следить, кто сделает это первыми, американцы или китайцы».

В Пекине первую высадку на поверхность спутника собираются совершить до 2030 года. Россия заявлена участником китайского проекта Международной лунной станции, которую планируют развивать как альтернативу американской базы. Проект NASA вряд ли можно назвать самым подходящим для изучения Луны и космоса, считает астрофизик, профессор РАН Сергей Попов:

«Десятилетия развития космонавтики показали, что более эффективны в расчете на вложенный доллар, рубль, евро или юань исследования в Солнечной системе, проводимые с помощью автоматических станций.

Потому что, когда мы начинаем говорить о пилотируемой космонавтике, там есть задача №1 — сохранить жизнь людей. На это уходит львиная доля ресурсов. Вторая вещь — использовать Луну как площадку, например, для астрономических исследований или в качестве некоего инструмента. Например, гравитационно-волнового детектора. Там очень слаба сейсмическая активность, и поэтому можно выделять астрофизические гравитационно-волновые сигналы. Проект получается не очень дорогой, и от него можно ожидать интересных результатов, касающихся, например, сверхмассивных черных дыр.

Вторая активно развивающаяся область — это использование обратной стороны Луны как площадки для радиотелескопов. Если мы хотим вести наблюдение в диапазоне низких частот, мешает магнитосфера Земли. И лучший способ от нее экранироваться — оказаться на обратной стороне Луны. Но практически все эти проекты тоже не предполагают участия человека».

Среди компаний, борющихся в США за создание ракеты для лунной миссии, больше шансов у SpaceX Илона Маска, считает доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин:

«Самое интересное в этих планах — серьезная работа над межорбитальным ядерным буксиром. "Роскосмос" тоже начал работу над ним. Если бы не ситуация на Украине, у корпорации это дело продвигалось бы не хуже, чем у американцев. Это атомный реактор, который вырабатывает только электричество, а на нем работают электрические ракетные двигатели. Это здорово, это новый шаг в космонавтике.

Что касается проектов в отношении Луны, то постоянного пребывания людей там пока не планируется.

В основном туда станут забрасывать автоматы и по мере надобности, раз в год, например, спутник Земли будут посещать ремонтники. В основном это инженеры, которые смогут поддерживать работоспособность автоматических аппаратов. Тоже правильная стратегия. Похоже, что они это дело вытянут. Жалко, что они торопятся в пределах последнего президентского срока это сделать. Когда торопишься, обязательно что-нибудь случается. Но, по крайней мере, несколько миссий Artemis запланированы, речь идет о посадке на Луне.

При этом думаю в США эту гонку выиграет Маск, а потом Джефф Безос подключится. Это будет хорошо: американцы вновь будут на Луне. Китайцы их нескоро догонят, лет через десять. Что касается России, то с нами пока ничего не понятно».

Ближайшая миссия Artemis 2, которая пройдет в начале апреля, займет около десяти дней. План предусматривает облет Луны с возвращением на Землю. В состав экипажа входят четверо американских астронавтов и один канадец.

