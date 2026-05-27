Следственный комитет планирует изъять дело «нижегородского мажора» у МВД

Следственный комитет РФ инициировал вопрос об изъятии уголовного дела в отношении сына основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова из МВД. Его обвинили по ст. 267.1 УК РФ в опасном вождении после ДТП, которое он за рулем Mercedes-AMG в состоянии алкогольного опьянения устроил 20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Накануне по ходатайству следователя МВД суд избрал ему меру пресечения в виде запрета выходить из дома по ночам, пользоваться средствами связи и посещать развлекательные заведения, в которых продают спиртное.

Сюжет федерального телеканала о судебном заседании увидели в СК, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о произошедшем. «Отмечается, что виновнику была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, что, по мнению журналистов, не соответствует характеру совершенного преступления и степени общественной опасности», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве напомнили, что возбуждали уголовное дело в отношении Сергея Корнилова, однако надзорный орган отменил постановление о возбуждении дела. «Мера пресечения совершившему ДТП водителю избиралась по уголовному делу, находящемуся в производстве органов МВД», — добавили в СК РФ. Ранее в полиции анонсировали, что попросят для Сергея Корнилова домашний арест.

Как писал «Ъ-Приволжье», после ДТП Сергей Корнилов фотографировался на капоте разбитой иномарки, а затем продолжил выпивать в ресторане. Он выкладывал в соцсетях видеоролики, в которых оскорблял подписчиков. На судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся, комментировать свои действия и слова он не стал. Обвиняемый учится на третьем курсе Российского университета правосудия.

Владимир Зубарев