«Нижегородского мажора» поместили в изолятор временного содержания после ДТП

В Нижнем Новгороде в изолятор временного содержания помещен 21-летний фигурант уголовного дела о ДТП, которое он в состоянии алкогольного опьянения устроил 20 мая на Похвалинском съезде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», водитель Mercedes Сергей Корнилов выехал на встречную полосу и устроил двойное ДТП. Обошлось без пострадавших. По данным СМИ, фигурант является сыном бывшего генерального директора ГК «Луидор» Сергея Корнилова, умершего в 2024 году. После ДТП Корнилов-младший в социальных сетях опубликовал видео, где в нелицеприятной форме обратился к нижегородцам. «Никто не сел, никто не ответственен. Россия же»,— заявил Сергей Корнилов.

В отношении виновника ДТП расследуется уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств). Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте 21-летнего фигуранта. Его автомобиль помещен на штрафстоянку в качестве вещественного доказательства по делу.

В 2025 году в отношении Сергея Корнилова составили более 160 административных протоколов.

После того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, он записал еще одно видеообращение. В нем Корнилов-младший извинился за свои предыдущие поступки и высказывания. Он сообщил, что уже находится в реабилитационном центре из-за пристрастия к алкоголю.

