ВТБ проведет допэмиссию ранней осенью

ВТБ (MOEX: VTBR) проведет допэмиссию акций ранней осенью 2026 года. Планами поделился первый зампред банка Дмитрий Пьянов. На общем собрании акционеров 30 июня инициативу планируется одобрить, напомнил топ-менеджер.

«Для нас это принципиально, чтобы новая допэмиссия прошла после 20 июля, после даты отсечения по дивидендам 25-го года. То есть она не состоится раньше, чем 20 июля. Дальше мы понимаем, что у нас есть такая летняя "дыра" с точки зрения активности инвесторов. Поэтому традиционно в ранней осени мы планируем эту допэмиссию закрыть»,— рассказал господин Пьянов в эфире радио РБК.

Сам процесс допэмиссии первый зампред ВТБ назвал самоуверенным шагом, который позволит не размыть, а, напротив, нарастить экономическую мощность.

Накануне совет директоров ВТБ одновременно с рекомендацией по размеру дивидендов предложил провести размещение дополнительных обыкновенных акций. Объем допэмиссии составит до 49% акций. Доля государства по итогам SPO (вторичного размещения акций) останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ на SPO составит 87 руб. Привлеченные деньги ВТБ направит на финансирование партнерства с Wildberries и Russ, а также на развитие основного бизнеса.