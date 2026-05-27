Суд заочно арестовал политолога-иноагента Снеговую по делу о военных фейках

Савеловский суд Москвы заочно арестовал политолога Марию Снеговую (признана в России иностранным агентом) по делу о распространении фейков об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Меру пресечения избрали на два месяца. Срок будет исчисляться с момента фактического задержания политолога, либо с момента ее передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции.

В ноябре 2023 года Минюст России внес Марию Снеговую в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, она осуществляла действия, «направленные на формирование негативного образа» России и вооруженных сил. Ее также внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На прошлой неделе МВД объявило политолога в розыск.