На создание новых образовательных кластеров на Среднем Урале выделят 621 млн

В 2027 году в системе среднего профессионального образования Свердловской области создадут три новых образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Общий объем финансирования проекта составит более 621 млн руб. Из них 270 млн руб. выделят из федерального бюджета, 300 млн руб. — из областного бюджета, еще свыше 51 млн руб. предоставят предприятия-партнеры.

Министерство просвещения РФ утвердило заявки Свердловской области на реализацию этого плана. Новые площадки сформируют на базе трех учебных заведений при участии около 30 региональных предприятий. Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н.А. Демидова станет площадкой по направлению «Машиностроение», Нижнетагильский колледж транспорта — по «Железнодорожному транспорту», а Свердловский областной медицинский колледж — по «Клинической и профилактической медицине».

На развитие среднего профессионального образования в регионе в 2026 году выделено 13,4 млрд руб. Часть средств пойдет на реализацию проекта «Профессионалитет», в рамках которого с 1 сентября откроются семь новых образовательных кластеров. В этом году на создание высокотехнологичных образовательных площадок для подготовки рабочих в Свердловской области планируется направить 1,68 млрд руб.

Ирина Пичурина