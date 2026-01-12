На создание площадок для подготовки рабочих на Урале направят 1,68 млрд рублей

В 2026 году на создание высокотехнологичных образовательных площадок для подготовки рабочих в Свердловской области планируется направить 1,68 млрд руб. По данным областного департамента информационной политики, 700 млн руб. поступят из федерального бюджета, 800 млн руб. — из регионального, еще свыше 200 млн руб. выделят предприятия.

По словам губернатора Дениса Паслера, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» за три года на Среднем Урале создали 13 образовательно-производственных кластеров — в 2026 году на базе учреждений СПО планируется открыть сразу семь. В последние три года в модернизацию учебно-материальной базы кластеров инвестировано порядка 2,6 млрд руб. Сейчас более 24 тыс. студентов проходят практику на предприятиях региона, после чего могут быть трудоустроены.

Среди работодателей и партнеров «Профессионалитета» — «ВСМПО-Ависма», «Киберсталь», Северский трубный завод, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Уральский завод транспортного машиностроения и другие. «В период приемной кампании 2025 года было подано 145 тыс. заявлений, что почти на 40 тыс. больше, чем в 2024 году. Первые выпускники — сварщики, специалисты по обработке металлов, электромонтеры, техники-технологи машиностроения и металлурги — уже работают на ведущих предприятиях области»,— сказал глава региона.

Напомним, в Свердловской области свыше 500 девятиклассников, которые не смогли сдать экзамены, получат рабочие профессии. Они обучаются по программам «Слесарь механосборочных работ», «Слесарь-инструментальщик», «Делопроизводитель», «Повар», «Кондитер», «Слесарь-инструментальщик», «Вожатый» и другим. К концу ноября обучение завершили 83 человека, получив свидетельства о получении профессии.

Ирина Пичурина