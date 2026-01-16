На образование в Свердловской области выделили более 148 млрд рублей в 2026 году

В 2026 году на развитие образования в Свердловской области выделено более 148 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Средства будут распределены между различными направлениями системы, включая дошкольное и среднее профессиональное образование, а также инфраструктуру для детей и подростков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На дошкольное образование предусмотрено 59,1 млрд руб. В рамках программы капитального ремонта 13 школьных зданий будет выделено 456,6 млн руб. На обновление спортивных залов в 10 учреждениях запланировано 54 млн руб., а на оснащение медпунктов в школах — более 10 млн руб. Продолжится обеспечение бесплатным питанием учеников начальной школы.

Кроме того, продолжится модернизация инфраструктуры для детского отдыха в рамках программы «Уральские каникулы». «Направим на эти цели 3,2 млрд руб. Проведем капитальный ремонт круглогодичного лагеря "Антоновский". Планируем создать 25 современных палаточных лагерей-спутников на 1,2 тыс. мест, а также установить 15 новых быстровозводимых жилых корпусов на 760 мест в уже существующих лагерях»,— рассказал Денис Паслер.

На развитие среднего профессионального образования в регионе выделено 13,4 млрд руб. Часть средств пойдет на реализацию проекта «Профессионалитет», в рамках которого с 1 сентября откроются семь новых образовательных кластеров. В этом году на создание высокотехнологичных образовательных площадок для подготовки рабочих в Свердловской области планируется направить 1,68 млрд руб.: 700 млн руб. поступят из федерального бюджета, 800 млн руб. — из регионального, еще свыше 200 млн руб. выделят предприятия.

Ирина Пичурина