Профсоюз Samsung проголосовал за соглашение с менеджментом

Объединенные профсоюзом работники Samsung Electronics согласились с предложенным руководством вариантом соглашения о повышении зарплат. В ходе шестидневного голосования 73,7% из более 62,6 тыс. членов крупнейших профсоюзов одобрили ранее заключенную предварительную сделку, сообщает в среду агентство «Рёнхап».

Предварительное соглашение между директоратом и профлидерами достигнуто 21 мая, за час до начала запланированной забастовки. По нему Samsung выплатит специальный бонус рабочим за успехи подразделения компании, производящего полупроводники, эквивалентный 10,5% от прибыли. Специальные бонусы будут частично выплачиваться акциями компании в течение как минимум 10 лет исходя из целей подразделения чипов по достижению годовой операционной прибыли в размере более 200 трлн вон ($132 млрд) в 2026—2028 годы и 100 трлн вон в 2029—2035 годы.

Исходя из прогнозов, что операционная прибыль Samsung в этом году может достичь 300 трлн вон, размер бонуса каждому из 28 тыс. сотрудников полупроводникового производства может достигать 600 млн вон.

Переговоры продолжались с конца 2025 года при активном участии правительства Южной Кореи. По оценкам отраслевых экспертов, результат отражает осознание сторонами последствий полномасштабной забастовки. Вероятные убытки экономики страны, по прогнозам, могли превысить 100 трлн вон ($66,7 млрд).

