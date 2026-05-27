Интернет попал под каток прогрессий

Федеральное бюро расследований США сообщило, что впервые в истории зафиксированный годовой ущерб от киберпреступлений превысил $20 млрд, причем жалобы на злоумышленников поступали в ФБР как из США, так и из других стран мира. За последние пять лет объем потерь из-за преступлений в интернете вырос в пять раз. Чаще всего жертвами становились пожилые люди, а использование кибермошенниками ИИ стало обычным делом.

По данным ФБР, ущерб от киберпреступлений по итогам прошлого года достиг $20,87 млрд. По сравнению с 2024 годом потери выросли на 25%, а с 2020 годом ($4,2 млрд) — почти в пять раз. За 2025 год ФБР получило 1,008 млн жалоб о киберпреступлениях. Подавляющее число жалоб связано с такими видами интернет-мошенничества, как фишинг/спуфинг (подмена контактных данных/трафика) — 191,5 тыс. жалоб, вымогательства (89,1 тыс.) и инвестиционные аферы (72,9 тыс.). По объемам нанесенного ущерба лидируют инвестиционные аферы ($8,6 млрд), на втором месте — компрометация бизнес-аккаунтов и корпоративной почты ($3 млрд), на третьем — аферы, связанные с фиктивными услугами технической поддержки и обслуживания клиентов ($2,1 млрд).

Наиболее уязвимой для киберпреступников возрастной группой являются пожилые люди (60+ лет). Они занимают первое место и по числу жалоб (201,3 тыс.), и по понесенному ущербу ($7,7 млрд). На втором месте по числу жалоб пользователи в возрасте 40–49 лет (167 тыс.), на третьем — 30–39 лет (153 тыс.). По причиненному ущербу на втором месте находятся пользователи в возрасте 50–59 лет ($3,7 млрд), на третьем — 40–49 лет ($2,9 млрд).

ФБР обращает особое внимание на такие распространенные виды киберпреступлений, как мошенничество с инвестициями в криптовалюты.

«Эти изощренные долгосрочные аферы используют психологические манипуляции, видимость легитимности и эксплуатацию криптовалют для обмана жертв с целью заставить их инвестировать крупные суммы денег»,— отмечается в докладе. Подчеркивается, что чаще всего такие аферы в прошлом году осуществлялись организованными преступными группировками, базирующимися в Юго-Восточной Азии. Главари этих ОПГ используют жертв торговли людьми в качестве принудительной рабочей силы для осуществления мошеннических операций.

Глобализация киберпреступности привела к тому, что ФБР фиксирует все больше жалоб не только от граждан и организаций США, но и других стран мира. По числу стран, лидирующих по количеству направленных в ФБР жалоб, первое место в прошлом году заняла Канада (7479 жалоб), второе — Индия (5879), третье — Япония (5764). В топ-20 стран также входят Великобритания, Германия, Филиппины, Бразилия, Франция, Колумбия, Австралия, Мексика, ЮАР, Пакистан, Нигерия, Греция, Иран, КНР, Испания, Турция и Италия.

Мошенничество с инвестициями в криптовалюты стало основным источником финансовых потерь для американцев в 2025 году, составив $7,2 млрд. В докладе говорится, что мошенники обычно инициируют контакт через текстовые сообщения, сайты социальных сетей, рекламу или приложения для знакомств, а затем быстро переводят разговор на платформы обмена сообщениями/мессенджеры.

Среди других распространенных видов киберпреступлений в США также отмечены:

аферы якобы от имени государственных органов — около 32 тыс., убытки на сумму $798 млн;

«захват учетных данных» якобы от имени финансовых организаций — около 4,7 тыс. жалоб, ущерб на сумму $360 млн;

мошенничество с фиктивной курьерской доставкой золота/драгметаллов — 725 жалоб, ущерб на сумму $312 млн;

создание фиктивных инвестиционных клубов/сообществ — около 1,6 тыс. жалоб, убытки $160 млн.

Как и в последние несколько лет, киберпреступники продолжают активно использовать хакерские атаки против компаний и организаций с целью вымогательства/выкупа. В 2025 году ФБР зафиксировало более 3,6 тыс. жалоб от пострадавших, общий ущерб составил $32 млн. Чаще всего атакам кибервымогателей подвергались медицинские учреждения/компании, производственные организации и финансовые компании.

ФБР отдельно подчеркивает, что ИИ стал широко использоваться во всех видах киберпреступлений. «Как и большинство технологий, искусственный интеллект — это инструмент, который может использоваться в законных, полезных целях или в преступных целях,— отмечается в докладе.— Технологии ИИ позволяют создавать убедительный синтетический контент, такой как профили в социальных сетях и персонализированные беседы, часто в больших количествах. Люди манипулировали видео- и аудиоконтентом на протяжении десятилетий, но широкая доступность новых технологий позволяет создавать высококачественный контент. Синтетический контент, созданный с помощью ИИ, становится все труднее обнаружить и проще создать, что позволяет преступникам потенциально успешно осуществлять мошеннические схемы против частных лиц, предприятий и финансовых учреждений».

В 2025 году ФБР получило более 22 тыс. жалоб о киберпреступлениях, совершенных при помощи ИИ. Общий ущерб от таких атак превысил $893 млн.

В докладе сообщается и об определенных результатах борьбы против киберпреступлений. В январе 2024 года была запущена операция Level Up, направленная против криптомошенников. Операция проводилась ФБР совместно с Секретной службой США. Сообщается, что в ходе операции была оказана помощь более 8 тыс. пострадавшим/потенциальным жертвам атак, а объем предотвращенного/возмещенного ущерба составил около $500 млн. В числе успехов также упомянуты совместные международные полицейские операции по выявлению и закрытию целого ряда скам-центров в странах Юго-Восточной Азии — Камбодже, Мьянме и Лаосе. В середине октября 2025 года Минюст США сообщил о проведении одной из крупнейших операций по раскрытию криптовалютной мошеннической схемы. В ходе нее было конфисковано 127,2 тыс. биткойнов на общую сумму около $15 млрд. Минюст сообщил, что средства конфискованы у камбоджийского предпринимателя Чен Чжи. Для незаконных операций бизнесмен использовал сотрудников своей компании, которых заставляли совершать массовые телефонные звонки и спам-рассылку с целю привлечения клиентов в мошеннические криптосхемы.

Евгений Хвостик