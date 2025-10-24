Маск отключил 2,5 тыс. спутников Starlink, которыми пользовались мошенники в Азии

Компания SpaceX Илона Маска отключила более 2,5 тыс. устройств Starlink, которые использовали для своих операций мошенники в Мьянме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters

«В тех случаях, когда мы обнаруживаем реальные нарушения, мы принимаем соответствующие меры, включая сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру,— заявила Лорен Дрейер, вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink.— Например, в Мьянме компания SpaceX заблаговременно выявила и отключила более 2,5 тыс. комплектов Starlink вблизи предполагаемых мошеннических центров».

На прошлой неделе власти Мьянмы заявили об обнаружении 30 комплектов «приемников и аксессуаров» Starlink во время полицейской операции против одного из центров кибермошенников и спамеров. В последнее время преступники стали активно заманивать работников обещаниями высокооплачиваемой работы на телефоне, а потом силой удерживают в мошеннических колл-центрах, которые по сути являются хорошо охраняемыми комплексами в труднодоступных районах Мьянмы и Камбоджи.

В середине октября Минюст США сообщил о проведении одной из крупнейших операций по раскрытию криптовалютной мошеннической схемы. В ходе нее было конфисковано 127,2 тыс. биткойнов на общую сумму около $15 млрд. Минюст сообщил, что средства конфискованы у камбоджийского предпринимателя Чен Чжи. Власти США подчеркнули, что для своих незаконных операций предприниматель использовал часть мощностей компании, в частности игорное подразделение, а также сотрудников, которых заставляли совершать массовые телефонные звонки и спам-рассылку для привлечения клиентов в мошеннические криптосхемы.

Евгений Хвостик