Число случаев хантавируса после вспышки на MV Hondius выросло до 13

Испания сообщила о еще одном случае заражения хантавирусом после вспышки на круизном лайнере MV Hondius. Общее число зараженных достигло 13, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С 2 мая новых смертельных случаев не зарегистрировано. Общее число смертей остается неизменным — три из 13... Ситуация остается стабильной»,— прокомментировал глава ВОЗ в соцсети X.

Вспышка хантавируса на борту MV Hondius произошла в апреле. Погибли супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Всего на борту находились 147 человек, которые после эвакуации с судна остаются на карантине. Роспотребнадзор уверяет, что риск распространения хантавируса в странах евразийского региона минимален.

О причинах вспышки вируса — в материале «Ъ» «Политики пускают заразу по миру».