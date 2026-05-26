Лихачев сообщил об усилении защиты жителей Энергодара от ударов ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар более двух недель подвергается постоянным атакам Вооруженных сил Украины, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, в городе принимают меры по усилению защиты жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы сделаем все, чтобы действия украинской стороны не остались без ответа. Дорогие друзья, безусловно, мы принимаем меры, чтобы даже в такой сложной ситуации максимально снизить риски для людей»,— сказал Алексей Лихачев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ЗАЭС.

«Росатом» организует вывоз детей на летний отдых, сообщил господин Лихачев. Кроме того, госкорпорация закупает оборудование для объектов энергоснабжения и помогает с остеклением поврежденных квартир.

Госкорпорация запросила дополнительные встречи с руководством Международного агентства по атомной энергии по поводу ситуации. «Ставим очень жестко главный вопрос — вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей города, атомщиков и сотрудников Запорожской атомной электростанции»,— добавил Алексей Лихачев.

25 мая мэр Энергодара Максим Пухов сообщал об атаке ВСУ на город с применением беспилотников. По информации директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгении Яшиной, при атаке погиб один человек.