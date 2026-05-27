Самым растущим по популярности брендом водки в России стала «Хлебная»

В январе—апреле доля водки в структуре продаж крепкого спиртного снизилась почти на 1 процентный пункт, до 60,3%, рассказали «Ъ» участники алкогольного рынка. Самым растущим в топ-20 по популярности стал бренд «Хлебная», чьи продажи в январе—апреле увеличились на 91,4% год к году, до 512 тыс. дал.

Выраженный рост показали водки «Архангельская» и «Царская» — на 18,4% и 18,3%, до 1,43 млн и 905,8 тыс. дал соответственно. Первое место сохранила за собой «Тундра» — ее было продано около 1,72 млн дал, что на 12% больше год к году. Президент Ladoga (водка «Царская») Вениамин Грабар отметил, что рост продаж показывают в первую очередь бренды, владельцы которых используют стратегию сдерживания цен.

По данным участников рынка, спрос на водку суперпремиум-сегмента увеличился на 20,6% год к году, до 513,9 тыс. дал, сегмента премиум — на 14,3%, до 2,81 млн дал, мейнстрим-сегмента — на 1,6%, до 13,19 млн дал. Водка в экономсегменте показала снижение продаж на 5,3%, до 7,48 млн дал.

