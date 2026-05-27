Горькая доля

Несмотря на рост продаж водки, ее доля в структуре реализации крепкого алкоголя в январе—апреле снизилась, составив около 60%. Эксперты связывают это в первую очередь с более выраженным увеличением продаж джина, рома, настоек. При этом в категории водки рост показывают в основном те марки, производители которых используют стратегию сдерживания цен.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В январе—апреле доля водки в структуре продаж крепкого спиртного снизилась почти на 1 процентный пункт, до 60,3%, по данным участников алкогольного рынка.

Снижение доли рынка у водки наблюдается, несмотря на рост розничных продаж — на 1,6%, до 24,2 млн декалитров (дал).

Продажи водки начали расти в марте этого года. Потребители, стараясь экономить, стали чаще предпочитать эту продукцию как альтернативу подорожавшим виски, бренди и коньяку (см. “Ъ” от 15 апреля). Гендиректор «Винторга» (бренды «Ай-Петри», «Советское шампанское», KrimSecco) Родион Лукманов также предполагает, что реализация такой продукции выросла за счет получения алкогольных лицензий торговой сетью «Чижик», имеющей несколько тысяч магазинов по всей стране.

По данным участников рынка, спрос на водку суперпремиум-сегмента увеличился на 20,6% год к году, до 513,9 тыс. дал, сегмента премиум — на 14,3%, до 2,81 млн дал, мейнстрим-сегмента — на 1,6%, до 13,19 млн дал (см. график). Водка в экономсегменте показала снижение продаж на 5,3%, до 7,48 млн дал. Президент Ladoga (водка «Царская») Вениамин Грабар говорит, что бюджетная водка теряет спрос из-за миграции потребителей в основном в настойки.

По информации участников рынка, самым растущим в топ-20 по популярности стал бренд «Хлебная», чьи продажи в январе—апреле увеличились на 91,4% год к году, до 512 тыс. дал. Выраженный рост показали водки «Архангельская» и «Царская» — на 18,4% и 18,3%, до 1,43 млн и 905,8 тыс. дал соответственно. Первое место сохранила за собой «Тундра» — ее было продано около 1,72 млн дал, что на 12% больше год к году.

Впрочем, не все водочные марки показывают рост.

В категории наблюдается перераспределение долей между крупными брендами (см. таблицу). Вениамин Грабар отмечает, что рост продаж показывают в первую очередь бренды, владельцы которых используют стратегию сдерживания цен. Рыночные позиции сохраняют производители, имеющие собственную сырьевую базу, сильные бренды и диверсификацию бизнеса.

Топ-10 брендов водки по объему продаж в России в январе—апреле 2026 года Выйти из полноэкранного режима Бренд Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Доля в общем объеме продаж (%) «Тундра» 1725,1 12,0 7,1 «Архангельская» 1437,6 18,4 5,9 «Деревенька» 1264,0 8,5 5,2 «Финский лед» 1108,3 –0,5 4,6 «Талка» 999,7 1,8 4,1 «Пять озер» 992,5 –10,7 4,1 «Царская» 905,8 18,3 3,7 «Беленькая» 793,0 –0,7 3,3 «Белая березка» 724,0 6,6 3,0 «Хаски» 555,8 –5,2 2,3 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Вице-президент D.I.S.T. Spirits (бренды Nerpa, «Побеda», «Байкал») Алевтина Хасанова связывает снижение доли водки на рынке с опережающим ростом других категорий: двухзначные темпы показывают джин, ром и готовые коктейли, перечисляет она. По данным Алкогольной сибирской группы (марки «Хаски», «Пять озер»), в натуральном выражении наибольший рост показывают некрепкие настойки — на 19–29% — и соджу — на 14%.

Популярность этих напитков растет из-за стремления потребителей расширить вкусовую палитру, говорит директор по маркетингу «Татспиртпрома» (водки Tundra, Graf Ledoff, «Алтай») Елена Слободанюк. В целом это мировой тренд, начавшийся в период пандемии, отмечает эксперт. Из-за длительного нахождения дома многие покупатели стали чаще экспериментировать с созданием коктейлей и настоек, поясняет она.

Владелец калужского ликероводочного завода «Кристалл» (водки «Белая акула», Bionica) Павел Победкин ожидает, что в долгосрочной перспективе водка начнет уступать в продажах ликерам, аперитивам, виски и другим напиткам. По его мнению, значительная часть потребителей сегодня покупает водку как основу для коктейлей. Родион Лукманов считает, что потенциал 95% классических среднеценовых и низкоценовых водок исчерпан.

Владимир Комаров