В Челябинске раньше срока открыли движение трамваев на Каслинской

На улице Каслинской в Челябинске открыли движение трамваев после переустройства путей. Работы удалось завершить раньше, не дожидаясь 1 июня, сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

Трамваи №14 и 20к вернулись на маршрут, №3 и 18к пойдут по привычным трассам движения. Трамвай-челнок на участке Депо №2 — Каслинский рынок прекращает работу. К стандартному расписанию также возвращаются трамваи внутри Металлургического района.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», трамвайное движение на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта было перекрыто с 14 мая. В настоящий момент там ведутся работы по строительству метротрамвая. На участке построили временные трамвайные пути, которые интегрировали в действующую сеть.

Ольга Воробьева