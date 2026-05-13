В Челябинске перекроют движение на улице Каслинской для строительства метротрама

Участок улицы Каслинской в Челябинске закроют для движения транспорта из-за строительства метротрамвая. Там будут интегрировать переустроенные трамвайные пути в действующую сеть. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

Автомобили не смогут проехать по улице Каслинской от Островского до Комсомольского проспекта с 14 мая 21:00 до 22 июня 22:00. Кроме того, планируется закрыть трамвайное движение планируется на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта с 14 мая 21:00 до 31 мая 22:00.

На это время водители смогут объезжать дорогу со стороны проспекта Победы в прямом и обратном направлении по улицам: Болейко, Кожзаводская, Разъезд 93 км с выездом на Новомеханическую. Кроме того, организован компенсационный трамвайный маршрут, который будет следовать от Депо №2 до Каслинского рынка с 5:50 до 18:45 с интервалом движения 30 минут. Трамвайный маршрут №3 отправят через Депо №2 — ЧМК; маршрут №18к: Депо 1 — Карла Маркса — Кирова — проспект Победы — Горького — Харлова. Курсирование трамваев №14, №20к отменено.

