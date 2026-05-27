Акции ЮГК упали на 12% в день срыва «голландского аукциона»

Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» упали на 12,3% в день, когда аукцион по продаже активов компании и связанных с ней организаций по голландской системе признали несостоявшимся. Информация отражена на сайте Московской биржи.

Цена первой сделки 26 мая составила 0,65 руб. за ценную бумагу. В течение торгового дня стоимость акции постоянно падала. Цена последней сделки достигла 0,57 руб. Общий объем продаж за 26 мая достиг 5,5 млрд руб. Утром 27 мая стоимость ценных бумаг продолжает падать — на 9 часов она соответствует 0,56 руб. за штуку (снижение на 2,3%).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 26 мая аукцион по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний», проводившийся по голландской системе, не состоялся. Причиной стало отсутствие нужного количества допущенных участников.

Виталина Ярховска