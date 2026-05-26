Активы ЮГК не удалось продать на аукционе с возможным понижением цены на 50%

Аукцион по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний», проводившийся по голландской системе, не состоится. Причиной стало отсутствие нужного количества допущенных участников, указано на платформе «Торги России».

ЮГК со связанными компаниями пытались продать с помощью «голландского аукциона», при котором стоимость активов может уменьшиться на 50% — со 162 млрд руб. до 81 млрд руб. Аукцион объявили 19 мая, итоги должны были подвести 25 мая, но после прием заявок от желающих продлили на день. Изменение срока не позволило привлечь дополнительных покупателей к участию в торгах. Среди желающих приобрести активы нашлось только АО «Русские угли» — компанию не допустили из-за отсутствия требуемых документов. Для проведения процедуры необходимо было минимум два участника.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Русские угли» зарегистрировано в Москве в 2024 году. Учредители неизвестны, генеральным директором указан Илья Шпигель. Выручка компании за 2025 год составила 292,8 млн руб., чистая прибыль — 10,3 млн руб. Задолженность по налогам отображена в размере 337 тыс. руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, первый аукцион по продаже ЮГК проходил на повышение с 8 по 15 мая. Планировалось реализовать 67,2% акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента компании Константина Струкова, за 140,4 млрд руб., 100% доли управляющей компании ЮГК — 9,1 млрд руб., 100% доли ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум» — 542 млн руб. и 10,4 млрд руб. соответственно, а также другие организации. Но на торги никто не заявился, и Росимущество приняло решение провести новые по голландской системе.

ОБНОВЛЕНО В 15:25. По данным Росимущества, на торги подал заявку еще один участник. Его допустили до аукциона.

Виталина Ярховска