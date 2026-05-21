Руководство Samsung пошло на уступки профсоюзу

Переговоры между директоратом и профсоюзом Samsung Electronics Co. в последний момент дали результат, стороны достигли предварительного соглашения о повышении заработной платы, сообщает агентство «Рёнхап».

Предварительное соглашение было оформлено за час до начала запланированной забастовки. По нему Samsung выплатит специальный бонус рабочим за успехи подразделения компании, производящего полупроводники, эквивалентный 10,5% от прибыли. Ранее профсоюз требовал повысить зарплаты на 7% и распределить до 15% операционной прибыли компании за год между работниками в качестве премии.

Специальные бонусы будут частично выплачиваться акциями компании в течение как минимум 10 лет, исходя из целей подразделения чипов по достижению годовой операционной прибыли в размере более 200 трлн вон в 2026—2028 годы и 100 трлн вон в 2029—2035 годы. Исходя из прогнозов, что операционная прибыль Samsung в этом году может достичь 300 трлн вон, соглашение может привести к выплате бонусов в размере до 600 млн вон каждому из 28 тыс. сотрудников полупроводникового производства.

Из общего фонда премий 40% будет распределено между подразделениями в целом, а 60% — между отдельными бизнес-единицами. Распределение фонда между убыточными подразделениями было одним из наиболее спорных вопросов переговоров, в итоге решение отложено на один год.

Запланированная 18-дневная забастовка почти 48 тыс. членов профсоюза отложена, а предварительное соглашение будет вынесено на голосование членов профсоюза, которое предполагается провести с 21 по 27 мая.

Переговоры продолжались с конца 2025 года при активном участии правительства Южной Кореи. По оценкам отраслевых экспертов, результат отражает осознание сторонами последствий полномасштабной забастовки. Вероятные убытки экономики страны, по прогнозам, могли превысить 100 трлн вон ($66,7 млрд).

Эрнест Филипповский