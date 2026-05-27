В Приангарье по делу о ночных гонках осудили экс-сотрудников ГИБДД

Ангарский городской суд вынес новый приговор по делу о проведении несанкционированных ночных гонок на участке автодороги «Ангарск-Тальяны», в ходе которых в мае 2025 года погибла несовершеннолетняя зрительница, еще двое человек получили травмы. Подсудимыми стали два экс-инспектора ГИБДД, обвиняемые в халатности, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Судом установлено, что инспекторы, находясь при исполнении своих должностных полномочий, получили информацию о проведении нелегальных гоночных заездов. Прибыв на место гонки, они не остановили ее, отреагировали формально, после чего уехали. Инспекторы вину не признали, указывая на то, что физически не имели возможности пресечь гонки, в которых в роли зрителей и участников было задействовано несколько сотен человек.

Решением суда каждому подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также они лишены права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее по этому делу были осуждены организаторы нелегального заезда — две местные жительницы. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы каждой. По иску потерпевших с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 млн руб. Кроме того, осужден водитель, допустивший наезд на толпу зрителей. Ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. С него также взыскана компенсация морального вреда по иску матери погибшей девушки в размере 800 тыс. руб.

Влад Никифоров