Организаторы ночной гонки в Приангарье получили по 4 года из-за гибели подростка

Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении организаторов незаконной ночной гонки в мае 2025 года, во время которой погибла 17-летняя зрительница. Две женщины признаны виновными в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что две жительницы Ангарска, имевшие практический опыт в проведении несанкционированных гонок, организовали нелегальный заезд на участке автодороги «Ангарск-Тальяны», но не обеспечили безопасность участников и зрителей. Трассу оборудовали только прожекторами и пластиковой сеткой. С участников заезда при этом были собраны деньги.

В ходе гонки один из водителей потерял контроль над автомобилем и наехал на 17-летнюю ангарчанку. Девушка стояла на обочине с 22-летним другом и 19-летней подругой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее спутники получили травмы средней степени тяжести.

Организаторам гонки назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы каждой. При этом суд применил отсрочку реального отбывания наказания – до достижения детьми осужденных 14-летнего возраста. Кроме того, с осужденных по иску потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 млн руб.

В апреле этого года был осужден участник гонки, сбивший девушку. Он получил 2,5 года лишения свободы, но вину не признал.

