В ВТБ допустили перенос сроков сделки о продаже «Росгосстраха»

ВТБ очень хочет продать «Росгосстрах» до конца 2026 года, но сделка может быть перенесена на более поздний срок, сообщил зампред банка Дмитрий Пьянов.

«Можем ли дать гарантию, что "Росгосстрах" будет продан в этом году? Мы бы очень хотели, но может не получиться … Все зависит от регуляторных одобрений и ресурсов. Кто из потенциальных покупателей быстрее это сделает, тот получит актив»,— сказал господин Пьянов ТАСС.

Как добавил Дмитрий Пьянов, ВТБ не рассматривает продажу актива с убытком для группы. Он также сказал, что в 2026 году ВТБ планирует продать компанию «Галс-девелопмент», агроактивы, апартаменты в гостинице «Москва», а также бывший офис банка «Открытие» на Летниковской улице в Москве.

В октябре 2025 года господин Пьянов сообщал, что сделка по продаже «Росгосстраха» проходит непросто, поскольку у потенциальных покупателей есть проблемы с поиском финансирования. Глава ВТБ Андрей Костин уточнял, что группа рассматривает несколько заявок на покупку актива.