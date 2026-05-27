Зампред ВТБ Пьянов: предпосылок для повышения прогноза по прибыли банка нет
Предпосылок или «всплесков», которые позволили бы повысить годовой прогноз ВТБ по чистой прибыли, нет, сообщил первый зампред группы Дмитрий Пьянов.
«По итогам раскрытия шестимесячной отчетности мы превратим диапазон в точку. Сейчас все идет ровно, никаких всплесков, позволяющих повысить прогноз за этот диапазон, нет»,— сказал господин Пьянов ТАСС.
Согласно прогнозу ВТБ на 2026 год годовая прибыль группы будет в диапазоне от 600 млрд до 650 млрд руб. Одновременно Дмитрий Пьянов допустил, что прибыль российского банковского сектора по итогам года может стать рекордной.
