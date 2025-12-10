Путин назначил нового заместителя Шойгу в Совбезе

Владимир Путин освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова. Президентский указ подписан 10 декабря.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Храмов

Господин Храмов был назначен замсекретаря в январе 2017 года. Он был в числе шестерых заместителей, сохранивших посты после назначения Сергея Шойгу секретарем Совбеза.

По данным источника «Ъ», полномочия Олега Храмова закончились в связи с достижением максимального возраста нахождения на государственной и военной службе.

Другим указом на освободившуюся должность назначен Максим Кутомкин.

Елена Черненко