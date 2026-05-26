Хинштейн встретился с новыми главами Белгородской и Брянской областей

Губернатор Курской области Александр Хинштейн провел встречи с врио губернаторов Белгородской и Брянской областей Александром Шуваевым и Егором Ковальчуком. Стороны договорились посетить регионы друг друга с рабочими поездками в ближайшее время. Об этом сообщил господин Хинштейн.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«С Егором Ковальчуком и Александром Шуваевым находимся в прямом непрерывном контакте»,— отмечается в Telegram-канале Александра Хинштейна. Первую встречу с новыми главами Белгородской и Брянской областей он провел после их назначения. «Вижу, как коллеги стремительно погружаются в проблематику своих регионов»,— добавил губернатор Курской области.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области, Егора Ковальчука — Брянской 13 мая. Белгородскую область ранее возглавлял Вячеслав Гладков, Брянскую — Александр Богомаз.

