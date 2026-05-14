Отставки без претензий

Ушедшие накануне в отставку губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз 14 мая попрощались с земляками. В Кремле заявили, что оба много лет трудились в чрезвычайных условиях, претензий к ним нет и обоим предложат новые места работы. Господин Богомаз, как и предполагал “Ъ”, уже стал депутатом Госдумы, а брянскому правительству представили его сменщика Егора Ковальчука. Карьерные перспективы господина Гладкова пока неизвестны, а в регионе ожидают приезда нового врио Александра Шуваева.

Утром 14 мая ушедшие накануне в отставку главы Белгородской и Брянской областей попрощались со своими регионами. Вячеслав Гладков выступил в привычном для него жанре видеообращения, поблагодарив президента за помощь региону в сложной обстановке, а жителей — за совместную работу и критику. Он пожелал подписчикам «божьего благословения», мира, достатка, любви и заботы близких, согревающей даже в «лютые морозы», а также победы, которую Белгородская область заслужила, как никто другой. Александр Богомаз ограничился текстовым сообщением в соцсетях, тоже выразив благодарность за поддержку президенту и жителям, а также констатировав выход региона в лидеры «по многим ключевым направлениям».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин встречался с обоими отставниками перед их уходом с постов и претензий к ним нет.

«Оба много лет работали в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства»,— пообещал господин Песков.

Вопрос о новой работе одного из них уже решен: как и предполагал “Ъ”, Александр Богомаз 14 марта получил вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» (ЕР), заняв место представлявшего Татарстан Айрата Фаррахова, который в начале апреля возглавил Казанский государственный медицинский университет. До назначения губернатором в 2014 году господин Богомаз два года был депутатом Думы от ЕР, а в новый созыв он может избраться уже от Брянской области. О карьерных перспективах Вячеслава Гладкова пока не сообщалось. Ранее собеседники “Ъ” в администрации президента говорили, что «с высокой вероятностью» он может стать послом в Абхазии.

Врио главы Белгородской области назначен генерал-майор и участник СВО Александр Шуваев, занимавший с начала года пост вице-губернатора Иркутской области. Ее руководитель Игорь Кобзев, который был наставником господина Шуваева в программе «Время героев», пожелал подопечному успехов в новой должности и напомнил, что ключевым направлением работы генерала в качестве вице-губернатора была поддержка ветеранов СВО и их семей. Именно Александр Шуваев предложил внести в «народную программу» ЕР концепцию непрерывной реабилитации военнослужащих. Свое назначение он еще не комментировал.

Собеседник “Ъ” в депутатском корпусе Белгородской области говорит, что смена руководства не была внезапной и ожидалась уже больше месяца, поэтому морально к ней в регионе подготовились.

Первый секретарь белгородского обкома КПРФ и депутат облдумы Николай Мухин сказал “Ъ”, что положительно оценивает деятельность Вячеслава Гладкова за его непрерывную работу в условиях жесточайших обстрелов. «Человек был с нами в режиме 24/7, уже за это я буду благодарить его»,— признался коммунист. Он также добавил, что за два года службы в зоне СВО узнал многое и об Александре Шуваеве: «Я знаю о нем как о человеке принципиальном, очень честном и очень порядочном. Несмотря на то что я возглавляю крупнейшую, на мой взгляд, оппозиционную партию в регионе, мы будем ему помогать всем, чем сможем. Потому что человек фактически из окопа в окоп перешел: Белгородская область, по моему мнению, не прифронтовой регион, а фронтовой».

Врио главы Брянской области Егор Ковальчук был официально представлен правительству региона 14 мая. Замполпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин сообщил на церемонии, что президент наградил экс-губернатора Александра Богомаза орденом Александра Невского. Представление Александра Шуваева в правительстве Белгородской области ожидается в ближайшее время.

Сергей Толмачев, Воронеж