Под завалами частного дома в Липецке нашли тело погибшего

Под завалами частного дома в Липецке, который обрушился при пожаре, нашли тело погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В 19:25 локализация пожара, в 20:29 ликвидация открытого горения. В 21:01 поступила информация об обнаружении тела погибшего»,— сказано в сообщении. Как уточняет МЧС, пожар произошел из-за взрыва.

В свою очередь, источник «РЕН ТВ» сообщил, что погибли три человека, в том числе младенец. Предварительная причина пожара — взрыв неустановленного вещества или предмета. Прокуратура Правобережного района Липецка взяла на контроль установление обстоятельств ЧП. По их информации, причиной возгорания может быть взрыв бытового газа.