Антон Силуанов: в 2026 году ожидается кратный рост числа пользователей инвествычета

За 2025 год федеральным инвестиционным налоговым вычетом (ФИНВ) воспользовались 759 компаний, а его объем превысил 26 млрд руб., сообщил в интервью “Ъ” глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, в первом квартале этого года объем вычетов уже вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года,— тогда ФИНВ получили 250 организаций на сумму 2,2 млрд руб.

«В текущем году мы ожидаем кратного увеличения числа пользователей вычета, в том числе благодаря расширению возможности его применения в рамках группы налогоплательщиков»,— отметил министр. При этом, добавил Антон Силуанов, донастройка ФИНВ обсуждается «в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов».

ФИНВ — это механизм компенсации бюджетом 3% расходов компаний на инвестиции в оборудование и нематериальные активы, призванный сгладить рост ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года. Ранее допускалась передача права на вычет внутри группы компаний, если и передающая, и получающая его организации имеют профильные коды ОКВЭД (добыча, обработка, обеспечение электроэнергией, гостиницы, общепит, научные исследования и разработки). С этого года возможно применение вычета любой компанией группы вне зависимости от сферы деятельности. В 2025 году на этот механизм в федеральном бюджете было заложено 150 млрд руб. Бизнес ранее предлагал расширить список отраслей и увеличить размер вычета с 3% до 12%.

