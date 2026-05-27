Антон Силуанов: в 2025 году поступления от налога на прибыль и НДФЛ в федеральный бюджет выросли почти на 90%

Как сообщил в интервью “Ъ” глава Минфина Антон Силуанов, в прошлом году сборы налога на прибыль и НДФЛ в федеральный бюджет выросли почти на 90%, а по итогам января—апреля рост поступлений НДС превысил 20%. По его словам, предварительно можно сказать, что ситуация с получением налоговых поступлений после изменения параметров фискальной системы развивается «в плановых параметрах» — хотя подводить итоги пока рано. С этого года, отметил Антон Силуанов, принятые корректировки позволят обеспечить дополнительные сборы в размере 2,2–2,3 процентного пункта ВВП в год.

С 2025 года повышен налог на прибыль с 20% до 25%, а также введена пятиступенчатая шкала НДФЛ. В федеральный бюджет поступает лишь часть налога на прибыль — по ставке 8% (ранее — 3%), остальные 17% направляются в региональные бюджеты. Доходы от базовой ставки НДФЛ в 13% получают субъекты РФ и муниципалитеты. Сборы же от повышенных ставок поступают в федеральный бюджет. С 2026 года также повышен НДС с 20% до 22%.

