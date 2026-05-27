Антон Силуанов объяснил правки действующего бюджета

Минфин подготовил предложения по корректировке параметров действующего бюджета на 2026–2028 годы, сообщил в интервью “Ъ” министр финансов Антон Силуанов. Их целью, по его словам, «является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов». «Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок»,— сказал министр.

Причина изменений, по его словам, в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях. «При этом Минфин делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, координируя свои действия с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам»,— подчеркнул Антон Силуанов.

Он добавил, что изменения на этот раз не будут вноситься в Госдуму в виде поправок к закону о бюджете, но при этом все вопросы исполнения бюджета, включая перераспределение ассигнований, приоритизация расходных обязательств отрабатываются с парламентской комиссией, членами которой являются депутаты Госдумы и сенаторы.

