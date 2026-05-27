Антон Силуанов рассказал о подходах к расходам бюджета на следующую трехлетку

Глава Минфина Антон Силуанов заявил в интервью “Ъ”, что после периода быстрого роста расходов сегодня требуется «определенная сдержанность». Так он ответил на вопрос о подходах ведомства к планированию трат бюджета на следующую трехлетку (2027–2029 годы).

Господин Силуанов отметил, что расходы федерального бюджета в последние годы росли опережающими темпами. «С 2019 года они выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП — с 16,6% до 20% в 2025 году, рост в деньгах более чем в 2,3 раза. Это следствие внешних обстоятельств — от ковида до санкционных действий западных стран против нас»,— сказал министр. Он отметил, что на это потребовались немалые ресурсы, в первую очередь бюджетные — были задействованы накопленные в предшествующие периоды резервы.

Говоря о подготовке нового бюджета, он пояснил, что «безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов: это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном — каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и в конечном счете влияния на благополучие людей. Особое внимание уделяется эффективности сектора государственного управления, снижению процентных рисков бюджета и так далее».

