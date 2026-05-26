«Питсбург» продлил контракт с Евгением Малкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс» продлил соглашение с российским форвардом Евгением Малкиным. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Малкин

Фото: Matt Slocum / AP Евгений Малкин

Фото: Matt Slocum / AP

Контракт рассчитан на один сезон. По его условиям 39-летний нападающий заработает $5,5 млн. Как сообщают источники, в соглашении также предусмотрены следующие бонусы: $500 тыс. — за сыгранные матчи, $1 млн — за выход «Питсбурга» в play-off, $500 тыс. — за каждый выигранный раунд Кубка Стэнли.

На драфте НХЛ 2004 года Евгений Малкин был выбран «Питсбургом» под общим вторым номером. Он дебютировал за команду в 2006 году. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Также нападающий признавался лучшим новичком НХЛ (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком play-off (2009) и дважды становился лучшим бомбардиром регулярного сезона (2009, 2012). Всего в НХЛ россиянин провел 1452 матча, в которых набрал 1590 (602 гола+988 результативных передач) очков.

В прошедшем сезоне Евгений Малкин провел 62 матча с учетом play-off и записал в свой актив 64 (21+43) очка. В первом раунде Кубка Стэнли «Питсбург» проиграл «Филадельфия Флайерс» со счетом 2:4 в серии до четырех побед.

Таисия Орлова