Силуанов ожидает высокий спрос на новые ОФЗ в юанях

Минфин рассчитывает на широкий интерес инвесторов к новому выпуску ОФЗ в юанях, заявил в интервью «Ъ» глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, министерство предлагает рынку дебютные облигации федерального займа в китайской валюте со сроком погашения до десяти лет. «Рыночных инструментов такой срочности в данной валюте на российском рынке сейчас нет»,— отметил министр.

Новый выпуск станет продолжением программы развития рынка суверенных бумаг в юанях, начатой в декабре прошлого года. Тогда Минфин разместил ОФЗ в китайской валюте со сроками обращения до трех и семи лет общим объемом 20 млрд юаней.

Как пояснил Силуанов, задача ведомства — сформировать «репрезентативную и ликвидную кривую доходности», которая позволит корпоративным заемщикам привлекать финансирование дешевле и эффективнее.

«Ожидаем, что в предстоящем валютном размещении примет участие широкий круг как институциональных, так и частных инвесторов»,— добавил глава Минфина.

