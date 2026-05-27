«М.Видео» запустило регистрацию партнерских ПВЗ

ПАО «М.Видео» запустило регистрацию партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили «Ъ» в компании. Проект предполагает подключение предпринимателей к логистической и сервисной инфраструктуре ритейлера. Размер инвестиций в компании не раскрыли.

«Мы продолжаем трансформировать компанию в платформу, которая объединяет широкий ассортимент товаров, собственную розничную сеть, логистику, сервисы и партнерскую экосистему. Новый проект позволит партнерам быстро запускать точки выдачи заказов с минимальными дополнительными инвестициями, используя технологии, операционные процессы и узнаваемость “М.Видео”»,— сказал гендиректор компании Владислав Бакальчук.

Открытие ПВЗ рассматривается в помещениях площадью от 20 кв. м. Для управления пунктами «М.Видео» разработала программное обеспечение, которое позволяет интегрировать точку в операционные процессы ритейлера и обеспечивает обработку заказов. Также компания предоставляет материалы для брендирования. Прежде компания выдавала заказы через партнерские ПВЗ сторонних операторов, включая «Яндекс Маркет» и СДЭК, а также постаматы 5Post.

Количество пунктов выдачи заказов в целом в России увеличилось до 226,4 тыс. на 1 января 2026 года, ранее писал «Ъ». Темпы роста увеличились с 25,9% до 44,7% год к году. Такую динамику связывают с выходом маркетплейсов в небольшие населенные пункты и открытием пунктов на базе отделений «Почты России». При этом аналитики ожидают замедления роста числа открытий ПВЗ.

Екатерина Фадеева