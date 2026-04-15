Потребители вернулись к истокам

После цикла снижения на алкогольном рынке началось оживление. Продажи водки в марте выросли на 4,95%, а крепкие позиции в целом прибавили 2,7%. Ренессанс крепкого алкоголя произошел из-за падения интереса потребителей к пиву и вину. Стараясь экономить, граждане повышают градус напитков. Водка в то же время рассматривается более доступной альтернативой подорожавшим виски, бренди и коньяку.

Розничные продажи водки в России в марте составили 5,83 млн декалитров, увеличившись год к году на 4,95%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В целом в январе—марте объем реализации этой продукции вырос на 2% год к году, до 17,39 млн дал. Эта динамика опережает общий темп роста по категории.

Совокупные продажи всех видов алкоголя в России без учета пива, сидра, пуаре и медовухи, согласно РАТК, в январе—марте 2026 года составили 47,97 млн дал, в марте — 16,25 млн дал.

Год к году эти значения прибавили 0,2% и 2,7% соответственно.

Мартовское оживление продаж крепкого алкоголя, в том числе и водки, произошло после цикла снижения. Еще по итогам января—февраля прошлого года его совокупный объем реализации оценивался в 31,71 млн дал, сокращение составляло 1,1% год к году. На рынке тенденцию объясняли преимущественно ростом цен, из-за которого потребители в принципе начали отказываться от некоторых видов алкоголя (см. “Ъ” от 17 марта).

Сейчас в фокусе оказался преимущественно крепкий алкоголь. Помимо водки заметный рост продаж в марте показали ликеро-водочные изделия: совокупный объем их реализации прибавил 14,2% год к году и составил 1,6 млн дал, следует из данных РАТК. За весь первый квартал продажи в категории увеличились на 14,8%, до 4,86 млн дал. Объем реализации тихого вина в январе—марте 2026 года потерял 3% и составил 12,59 млн дал. Слабоалкогольная продукция просела на 58,3%, до 204,9 тыс. дал. Ликерные вина потеряли 7,2%, показатель снизился до 247,4 тыс. дал.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин связывает рост продаж крепкого спиртного с перетоком в сегмент потребителей пива, на который традиционно приходится 80% всего спиртного. Даже 1% от этого спроса может отразиться на общей статистике, поясняет он. Эксперт связывает это с увеличением цен на пиво. Из-за снижения покупательной способности потребители делают ставку на градус, а не на объем. Часть спроса по тем же причинам сейчас теряет вино, говорит господин Шапкин.

Спрос конкретно на водку, по мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, увеличивается из-за роста цен на другой крепкий алкоголь — виски, бренди и коньяк.

Если раньше потребители активно переходили на вкусовые напитки, то теперь начался обратный переток. С января этого года акциз на алкоголь крепче 18% вырос на 11,4%, до 824 руб. за 1 литр спирта. Минимальная розничная цена на водку была повышена на 17,1%, до 409 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. Для бренди значение увеличилось на 28%, до 605 руб., для коньяка и виски сроком выдержки не менее трех лет — до 755 руб. за 0,5 литра.

Из-за этой коррекции бутылка российского виски стала стоить 800–1000 руб., говорит он. Тот же объем водки обойдется в 450–500 руб., хотя ранее цены в сегментах были сопоставимы. Установившиеся цены господин Московский считает психологическим барьером для потребителей: им потребуется время на адаптацию. «А пока водка стала банально самым дешевым крепким напитком»,— констатирует он.

Павел Шапкин рассчитывает, что рост продаж крепкого алкоголя в целом станет долгосрочным. Аналогичная динамика, по его словам, сейчас наблюдается во всем мире. Помимо водки потребители активно переключаются на ликеры, настойки и крепкие RTD-коктейли (продукция, готовая к употреблению), заключает он.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова