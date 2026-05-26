В регионах СКФО вечером 26 мая введен режим беспилотной опасности

В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии вечером 26 мая 2026 года власти практически одновременно объявили режим беспилотной опасности. Соответствующие сообщения написали главы регионов в своих Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своём обращении к землякам потребовал следить за официальными сообщениями и в случае необходимости звонить на единый номер экстренных служб 112.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков опубликовал развернутую инструкцию для жителей: при обнаружении беспилотного летательного аппарата или его обломков не приближаться к нему, не трогать руками, не оказывать физическое воздействие, предупредить окружающих, выбрать безопасное место вне зоны прямой видимости БпЛА и незамедлительно сообщить о месте и времени обнаружения. Он запретил использовать мобильный телефон в непосредственной близости от беспилотника и категорически запретил фото- и видеофиксацию работы систем ПВО с последующей публикацией кадров в интернете.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил введение режима, предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета и призвал жителей сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.

Власти регионов ссылаются на официальные данные экстренных служб. Режим беспилотной опасности вводится в ответ на зафиксированную угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

Станислав Маслаков