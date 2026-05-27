В поисках максимального потенциала

В Петербурге представили стратегию развития малого и среднего предпринимательства, рассчитанную до 2030 года. Город делает ставку на промышленность, технологические предприятия и креативные индустрии. Планы и задачи стратегии озвучили во время открытия нового офиса «Центра развития и поддержки предпринимательства».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Презентация стратегии состоялась в день российского предпринимательства. Мероприятие прошло в новом офисе «Центр развития и поддержки предпринимательства» (ЦРПП), который 26 мая официально открылся возле станции метро «Приморская».

В Петербурге, по данным на 10 мая, зарегистрированы более 400 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства (МСП): в этой сфере занято около 2 млн человек — 60% трудоспособного населения. Такие цифры во время презентации озвучил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. В 2025 году объем льготных займов, выданных бизнесу этих категорий, превысил 3,5 млрд рублей.

«Миссия новой стратегии — повысить устойчивость сектора за счет поддержки бизнеса с высокой добавленной стоимостью продукта и стимулирования развития малых технологический компаний и субъектов МСП, обладающих максимальным потенциалом к росту. Цель — сохранить и развить потенциал сектора в условиях глобальных и локальных изменений»,— отметил в своем выступлении господин Ситов.

Чтобы достичь озвученных результатов, в Смольном намерены сформировать экосистему для «выращивания» новых предпринимателей, в первую очередь в технологической сфере, поддерживать бизнес-инициативы, стимулировать спрос на продукцию МСП, увеличивать объем поддержки малых технологических компаний.

В стратегии определены четыре приоритетных направления поддержки: технологическая, промышленная и креативная сферы, а также общеотраслевое развитие бизнеса.

Смольный прогнозирует рост выручки малых технологических компаний в семь раз по сравнению с 2023 годом. Александр Ситов отметил, что одна из задач в этом направлении — создание сети технопарков и технологических долин, которые позволят сократить дефицит лабораторных и производственных площадей и упростить администрирование мер поддержки. «За два последних года проектов по созданию технопарков стало больше. Сейчас у нас 13 действующих индустриальных и технопарков и более 30 — предполагается к созданию»,— заявил господин Ситов.

Отдельный акцент правительство делает на креативные индустрии. В мае депутаты окончательно одобрили закон, предусматривающий поддержку представителей «творческого» бизнеса. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте, по словам чиновника, к 2030 году должна превысить 6%.

Представители «творческого» бизнеса поделились идеями развития своей индустрии за час до презентации стратегии: спикеры отмечали, что в городе не хватает креативных и IT-кластеров.

«Креативная индустрия нуждается в физической инфраструктуре, где экономика, культура и гастрономия будут работать как единая модель. Нужен открытый реестр городских пространств или бывших промышленных территорий, которые бизнес может использовать под создание кластера. В них должна быть льготная и поэтапная аренда, ее можно привязать к устойчивости или товарообороту проекта. Нужно найти ту грань, чтобы бизнес не душился этой арендой»,— озвучил несколько предложений ресторатор Андрей Перцев.

По словам директора петербургского «Центра развития и поддержки предпринимательства» (ЦРПП) Льва Кузнецова, бизнес сейчас заинтересован в общении друг с другом для развития собственных компаний и продуктов. «ЦРПП в этом году в четвертый раз проведет "Мой Бизнес Форум", на котором мы планируем собрать до 10 тыс. предпринимателей. За все эти годы его организации мы поняли, что развивать бизнес необходимо, в том числе с помощью партнерств, экспертизы, контактов, нетворкинга. Действительно, есть простые вещи: деньги, льготные займы, которые были востребованы всегда, экспорт. Но помимо этого людям нужно общаться, знакомиться, находить экспертов, которые помогают развивать бизнес. Это востребовано и достаточно важно для предпринимателей. Форум как раз-таки про это: про нужных людей, проверенные сервисы и про то, как эффективно этим пользоваться»,— говорит Лев Кузнецов.

На форуме, который пройдет в Петербурге 9–10 сентября, будет создана площадка «Биржа поставщиков». Ее участниками станут 20–25 крупных компаний и несколько сотен городских малых компаний, которые попробуют договориться о работе.

«Этот формат помогает малому и среднему бизнесу узнать запрос и потребности крупнейших игроков рынка и понять, как встроиться в эту цепочку»,— объясняет руководитель ЦРПП. Господин Кузнецов отмечает, что биржа проходит практически каждый месяц. В 2025 года на таких встречах было заключено около 600 контрактов на сумму более 10 млрд рублей. В этом году ЦРПП прогнозирует рост суммы заключенных контрактов на 50%. «Мы поставили себе ориентир на 15 млрд рублей. Сентябрьский форум во многом нам в этом поможет»,— заключает Лев Кузнецов.

Надежда Ярмула