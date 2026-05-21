Чиновничий креатив

Депутаты окончательно одобрили законопроект о креативных индустриях, который предусматривает поддержку представителям «творческого» бизнеса. Принятие инициативы продиктовано федеральным законодательством: еще в прошлом году в России вступил в силу ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий». Эксперты отмечают, что прорабатывать меры поддержки необходимо при участии бизнеса, а не в кабинетах чиновников.

По итогам 2024 года доля креативных индустрий в ВРП Петербурга составляла 12,6%

В Петербурге принят региональный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий», который устанавливает полномочия парламента и правительства в этой сфере. Так, на плечи Смольного ляжет обязанность вести реестр предприятий креативных индустрий, создавать соответствующие центры, оказывать консультационную поддержку и определять порядок предоставления господдержки.

В феврале 2025 года в России вступил в силу аналогичный федеральный закон, в котором прописали основные понятия и критерии. К креативным индустриям отнесли более 50 видов деятельности по 16 направлениям: «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».

Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении депутаты Петербурга отмечали, что все 16 направлений будут представлены в городе. «Федеральное законодательство позволяет нам выбрать приоритетные, но наша четкая позиция, что Петербург должен представлять все — нужно принимать все»,— говорил вице-спикер Заксобрания Павел Иткин. ФЗ дает право властям регионов самим определять критерии приоритетных направлений и меры их поддержки — финансовой, имущественной, образовательной и информационной.

Согласно методическим рекомендациям, разработанным для регионов и опубликованным на сайте Минэкономразвития, под финансовой поддержкой подразумевается предоставление безвозвратных субсидий и грантов, гарантий и поручительств при привлечении заемного финансирования, лизинг, инвестиции в капитал и т. д. Кроме того, региональные власти могут предоставить налоговые льготы и имущественную поддержку: передать в собственность государственное или муниципальное имущества или сдать его в аренду.

На федеральном уровне госрегулирование креативной экономики поручили Минэкономразвития. Чиновники формируют перечень креативных видов экономической деятельности на базе ОКВЭД и ведут единый реестр представителей этой сферы. В реестре уже числится 100 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, рассказывал в марте глава министерства Максим Решетников.

По итогам 2024 года вклад креативный отраслей в ВВП, по данным Росстата, составил 4,1% (7,5 трлн рублей). К 2030 году власти рассчитывают увеличить показатель до 6%.

Петербург ставит перед собою более амбициозные планы: нарастить вклад креативных индустрий в ВРП до 16%. По итогам 2024 года доля креативных индустрий в ВРП Петербурга составляла 12,6%. Ко второму чтению в законопроект внесли одну поправку: прописали принципы установления критериев, которые позволят определить приоритетные направления. При этом в первой версии проекта предполагалось, что участвовать в определении показателей должны были депутаты Заксобрания. Однако губернатор Александр Беглов счел, что это усложняет процедуру установления критериев.

