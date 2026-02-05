Отельеры не сдаются

Ключевые российские отельеры, включая Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group и Alean Collection, заявили об отключении своих объектов от «Яндекс (MOEX: YDEX) Путешествий», крупнейшего сервиса бронирований. Так сети выражают несогласие с повышением базовой комиссии с 15% до 17%. Это предполагает для них рост издержек. Но бойкот гостиничных операторов может оказаться краткосрочным: в условиях общего охлаждения туристического рынка они нуждаются в дополнительных каналах продаж.

Восемь крупных гостиничных операторов приостановили продажи номеров через «Яндекс Путешествия». Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группу «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателику», «Кронвелл Групп». В общей сложности под их управлением находится 50 тыс. гостиничных номеров, добавили там.

Отельеры перестали сотрудничать с «Яндекс Путешествиями», выражая несогласие с повышением базовой комиссии. С 1 февраля ее размер вырос с 15% до 17%. В конце января сети уже обращались в сервис с коллективным письмом, указывая в нем на низкую маржинальность гостиничного бизнеса и потенциальное увеличение стоимости услуг для путешественников, которое может создать риски для всего рынка внутреннего туризма в России.

«Яндекс Путешествия» — крупнейший в России сервис бронирования отелей. Согласно Travelline, на его долю в 2025 году пришлось 29,32% гостиничных продаж через онлайн-тревел-агентства. Ближайшие конкуренты сервиса — «Островок» и Acase.ru. Их доли за прошлый год составили 23,79% и 11,1% соответственно.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич поясняет, что повышение комиссии наиболее чувствительно для отелей средней ценовой категории, так как их доходность не превышает 25–30% с проданного номера. Из нее вычитается не только размер комиссии агрегатора, но и различные фискальные платежи. Это вынуждает бизнес повышать тарифы, что, в свою очередь, сказывается на спросе. С дополнительными издержками отельеры сталкиваются из-за общей стагнации рынка внутреннего туризма (см. “Ъ” от 14 января).

В «Яндекс Путешествиях» пояснили “Ъ”, что пользователям по-прежнему доступны сотни тысяч средств размещения внутри страны. Количество партнеров сервиса динамическое и может колебаться.

Повышение комиссии в компании связывают с инвестициями в развитие сервиса и ростом его аудитории.

Источник “Ъ” на рынке онлайн-тревел замечает, что базовая комиссия Booking.com на момент ухода сервиса с российского рынка в 2022 году составляла 18%, а средняя (с учетом продвижения в поисковой выдаче) достигала 25%.

Одновременно компания формировала 80–85% от общего объема гостиничных онлайн-бронирований. У российских агрегаторов это значение изначально было ниже в расчете на расширение доли рынка. Но теперь сервисы ориентируются на повышение доходности: они много вкладывались в рекламу и продвижение услуг, а сейчас собственники нередко разочарованы результатами работы, рассуждает собеседник “Ъ”.

Другой источник “Ъ” на туррынке отмечает, что у прекративших работу с «Яндекс Путешествиями» гостиничных сетей существенная доля прямых бронирований достигает 60–80% от совокупных продаж. Выпавший объем, по мнению господина Ивашкевича, могут заместить другие агрегаторы и собственные сайты. Эксперт поясняет, что основные опасения гостиничного рынка сейчас сводятся к дальнейшему росту комиссии «Яндекс Путешествий»: такая ситуация уже прослеживается на рынке такси и маркетплейсов.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин считает, что отелям в условиях общего охлаждения рынка непросто оказаться без ключевой витрины продаж. В то же время собеседник “Ъ” на туристическом рынке не исключает, что прекращение сотрудничества крупнейших сетей с «Яндекс Путешествиями» в итоге окажется краткосрочным. Вспоминая попытки агрегаторов бойкотировать перевозчиков при снижении или отмене их комиссий, он отмечает, что они обычно длятся две-три недели. «Сейчас на рынке межсезонье, и отельеры, по сути, ничего не теряют»,— констатирует источник “Ъ”.

Александра Мерцалова