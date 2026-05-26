КС вошел в аварийное положение

Автовладельцам будет труднее получить компенсацию за ущерб от аварий по ОСАГО, превышающую лимит в 400 тыс. руб. Это следует из опубликованного постановления Конституционного суда (КС) по жалобе компании «Т-Страхование» на закон об «автогражданке». Его нормы в действующей редакции не учитывают сложности с поставками запчастей и наложенные на РФ санкции — в результате ремонтировать машины по страховке стало дороже и сложнее. Этим пользуются граждане, взыскивая в судах со страховщиков суммы, превышающие предельные допустимые по закону 400 тыс. руб. Такая практика, признал суд, угрожает страховому бизнесу и может привести к росту цен на ОСАГО. Решение КС важно для страхового рынка, говорят эксперты, но владельцам поврежденных в ДТП автомобилей — особенно дорогих — компенсировать ущерб будет сложнее: им придется чаще судиться с виновниками аварий.

Постановление Конституционного суда от 26 мая связано с решением по жалобе компании «Т-Страхование». Еще в 2023 году жительница Ярославской области Светлана Шамшурина обратилась к страховщику для получения выплаты по ОСАГО после аварии. Компания направила автовладельца на ремонт, но сервис чинить машину отказался. Тогда страховщик решил, что компенсирует ущерб деньгами в размере 321,3 тыс. руб., посчитав сумму по методике ЦБ. Светлана Шамшурина заказала независимую экспертизу, показавшую, что ремонт стоит 584,9 тыс. руб.

«Т-Страхование» согласилась выплатить предельные по закону об ОСАГО 400 тыс. руб., но Светлана Шамшурина через суд обязала страховщика выплатить всю сумму.

Компания безуспешно пыталась оспорить решение в разных инстанциях и в итоге обратилась в КС с просьбой проверить конституционность закона об «автогражданке». На слушаниях в КС представители «Т-Страхования» жаловались на судебную практику. Страховщиков де-факто через суд принуждают компенсировать расходы на ремонт сверх лимита в случаях, когда сервис не может отремонтировать авто, поясняли юристы. Подобная ситуация возникает в том числе из-за подорожавших комплектующих. При этом в тарифах на ОСАГО это никак не учитывается.

КС подтвердил, что практика, на которую жаловался страховщик, приобретает «все более широкое распространение». По данным ЦБ, в 2023 году по решениям судов общий объем «сверхлимитных» выплат составил 1,1 млрд руб., в 2024-м — уже 1,9 млрд руб., в 2025-м — 4,9 млрд руб. «Взыскание вреда в полном объеме имеет преимущества для потерпевшего, но не обеспечивает обоснованного баланса прав и интересов участников страхового правоотношения,— сказано в постановлении суда.— Возложение на страховщика обязанности возместить за рамками страховой суммы вред создает риски финансовой устойчивости страховых организаций, устранение которых потребует повышения тарифов (на ОСАГО.— “Ъ”), что может негативным образом отразиться на доступности страхования широкому кругу граждан».

Конституционный суд отметил, что вызванное (в том числе санкциями) подорожание запчастей привело к росту разницы между оценкой ремонта по методике ЦБ и его фактической рыночной стоимостью.

При этом действующая редакция закона об ОСАГО, по мнению суда, порождает «неопределенность понимания» в части определения суммы, которую нужно выплатить. Закон нужно уточнить, постановил КС, до этого момента действует временный порядок, на который должны ориентироваться нижестоящие суды. Если рыночная стоимость восстановления авто в сервисе превышает 400 тыс. руб. и потерпевший не хочет доплачивать недостающую сумму, то страховщик должен заплатить только эти 400 тыс. руб. и больше с него требовать нельзя.

Решение КС — это «важный шаг к повышению уровня определенности и улучшению ситуации на рынке ОСАГО», заявил “Ъ” представитель «Т-Страхования». «Верим, что теперь процесс урегулирования и выплат станет прозрачнее,— говорит он.— Мы предполагаем, что суды, у которых сейчас находятся в процессе рассмотрения дела по ОСАГО, будут принимать во внимание новое постановление. Однозначно утверждать, как и в каком объеме оно фактически будет применяться, сложно. Нужно посмотреть, как будет формироваться практика».

В последние годы суды общей юрисдикции, говорит руководитель страховой практики МЭФ Legal Иван Рыбаков, «фактически превратили лимит ОСАГО в фикцию», возлагая на страховщиков полную рыночную стоимость ремонта как убытки.

«Пытаться "лечить" дефицит автозапчастей и макроэкономические шоки за счет размывания границ страхового договора — это все равно что пытаться расширить жилплощадь путем сноса несущих стен. Суд дал рынку четкую инструкцию: если рыночный ремонт дороже лимита, а клиент не хочет доплачивать из своего кармана, страховщик имеет полное право выплатить 400 тыс. руб. "живыми" деньгами и закрыть убыток. Это полностью разгрузит суды от конвейерных исков»,— пояснил он. Постановление защищает интересы страховщиков, подтверждает ведущий юрист адвокатского бюро КИАП Александр Карташов: «Страхователи должны понимать, что страховщики не должны возмещать вред в полном объеме. Это важно и для иных видов обязательного страхования: если существуют установленные лимиты ответственности страховщиков, то суды не могут пренебрегать ими и взыскивать возмещение сверх них».

Руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова обращает внимание, что постановление не освобождает компании от обязанности урегулирования страхового случая. «Страховщик должен подтвердить, что ремонт действительно невозможен без превышения лимита, что потерпевшему был предложен вариант с доплатой и что вся процедура была проведена добросовестно»,— говорит она. Для автовладельцев эффект от документа «менее благоприятный», чем для страховщиков, отмечает госпожа Фатыхова. «По дорогим и даже средним по стоимости автомобилям выплата в пределах 400 тыс. руб. часто не покрывает фактический ремонт,— отмечает эксперт.— В таких случаях спор будет смещаться от страховщика к виновнику ДТП: потерпевший получит лимит по ОСАГО, а оставшуюся сумму будет вынужден взыскивать отдельно. Это увеличивает сроки, расходы и риск фактического неисполнения решения».

Иван Буранов