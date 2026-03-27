Конституционный суд разберется с ремонтом

Конституционный суд (КС) провел слушания по жалобе страховой компании «Т-Страхование», которая была вынуждена компенсировать ремонт пострадавшей в ДТП машины на сумму сверх действующего лимита в 400 тыс. руб. Правила компенсации ущерба по ОСАГО и позиция Верховного суда (ВС), поясняют страховщики, не учитывают проблем с поставками запчастей, поэтому компаниям в условиях санкций отремонтировать машину стало сложнее. «Т-Страхование» считает, что закон об ОСАГО в том смысле, как его трактуют суды, не соответствует Конституции. Выступавшие в КС представители Центробанка, Генпрокуратуры и администрации президента полагают, что высшей инстанции нужно выпустить отдельное толкование норм законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проведенные 27 марта слушания связаны с жалобой компании «Т-Страхование», которая обратилась в КС после судебного разбирательства в Ярославской области. К страховщику после ДТП обратилась владелица Volkswagen Golf Светлана Шамшурина. «Т-Страхование» выдало направление на ремонт, но сервис отказался чинить машину. Тогда страховая компания решила компенсировать ущерб деньгами, выплатив пострадавшей 321,3 тыс. руб. Но госпожа Шамшурина заказала независимую экспертизу, показавшую, что ремонт стоит 584,9 тыс. руб., и направила страховщику досудебную претензию. Тот согласился увеличить сумму компенсации до предельного по закону об ОСАГО лимита (400 тыс. руб.). Светлана Шамшурина обратилась в суд и выиграла иск, обязав страховщика выплатить всю сумму; апелляция и кассация оставили это решение в силе. В свою очередь, страховщик безуспешно просил передать дело в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда, а после отказа обратился в КС с требованием проверить конституционность закона об «автогражданке».

Сложившаяся судебная практика, пояснил в КС представитель «Т-Страхования» Константин Фонарьков, приводит к тому, что страховщики должны компенсировать расходы на ремонт сверх лимита. Суды ссылаются на позицию ВС о том, что при отсутствии организации ремонта машины страховщиком потерпевший вправе претендовать на полную компенсацию.

Господин Фонарьков напомнил, что обязательства страховщика компенсировать ущерб в рамках лимита прописаны в договоре с клиентом. Но есть так называемая деликтная ответственность, защищающая права пострадавших без привязки к договору и лимитам (по ст. 15 ГК РФ). Подменять эти два вида ответственности нельзя, отметил Константин Фонарьков: в этом случае компании не смогут прогнозировать риски и рассчитывать тарифы. Он отметил, что в случае с госпожой Шамшуриной компания «Т-Страхование» обратилась в три сервиса, но везде получила отказ по разным причинам, в том числе из-за отсутствия оригинальных запчастей: «Для нас это была безвыходная ситуация».

С такими случаями сегодня сталкиваются многие компании, сказал представитель Российского союза автостраховщиков Юрий Колесников. Отремонтировать машину в положенный 30-дневный срок часто невозможно из-за проблем с логистикой — в результате заложенный в законе механизм не работает, пояснил господин Колесников. Он напомнил, что судебные требования к компаниям нередко выкупают посредники-автоюристы, которые зарабатывают на тяжбах: «Создается индустрия паразитирования на страховом механизме».

«Незаконные санкции понудили поставщиков деталей и запчастей покинуть российский рынок»,— сообщил на слушаниях в КС директор юридического департамента Центробанка (ЦБ) Андрей Медведев. В этих условиях нельзя в «полном объеме» следовать позиции ВС о том, что гражданин имеет право на полное возмещение убытков сверх лимита, полагает представитель ЦБ, это приведет к «искажению» института ОСАГО.

Согласно данным регулятора, в 2023 году по решениям судов общий объем «сверхлимитных» выплат по ОСАГО составил 1,1 млрд руб., в 2024-м — уже 1,9 млрд руб., в 2025-м — 4,9 млрд руб.

Если рост продолжится, придется повышать тарифы, предупредил господин Медведев, призвав КС дать дополнительные пояснения.

Полпред Госдумы в КС Юрий Петров заявил, что закон об ОСАГО Конституции не противоречит. Этот документ является «специальным нормативным актом», который не отменяет общих норм гражданского права, и при недостаточности выплаты потерпевший может рассчитывать на восполнение разницы, сообщил полпред. Господин Петров также отметил, что односторонний отказ страховщика от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Схожей позиции придерживается полпред Совфеда в КС Николай Владимиров: «Наличие обстоятельств, затрудняющих проведение ремонта, не свидетельствует о дефекте регулирования».

Полпред президента в КС Дмитрий Мезенцев добавил, что автовладелец является заведомо «наименее защищенной стороной в страховых правоотношениях». Действующий подход, считает он, создает «стимулы» для того, чтобы страховщики выбирали сервисы, которые в состоянии провести ремонт. «Иначе для страховщиков выгоднее не заключать договоры со станциями техобслуживания, а ограничиваться выплатами»,— сказал господин Мезенцев. При этом он поддержал позицию «Т-Страхования» в той части, что нельзя подменять договорную ответственность деликтной и существующая судебная практика создает риски финансовой устойчивости страхового рынка. В связи с этим требуется «конституционно-правовое истолкование» оспариваемых норм. О необходимости пояснений сказал и представитель Генпрокуратуры Артур Завалунов. Постановление по жалобе страховщика будет оглашено через один-полтора месяца.

Иван Буранов