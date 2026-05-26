Жестокий тест на солидарность

26 мая 2010 года в 18:45 в центре Ставрополя возле Дворца культуры и спорта произошел мощный взрыв, ставший самым масштабным терактом в истории города. Бомба сработала за 15 минут до начала концерта чеченского ансамбля танца «Вайнах», когда на площади собралось множество людей. В результате трагедии погибли 8 человек, 57 получили ранения различной степени тяжести, из них 14 — сотрудники правоохранительных органов.



Взрывное устройство мощностью примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте замаскировали под обычную коробку из-под сока и спрятали под ивой возле входа в ДКиС, рядом с кафе «Аквариум». Бомбу начинили металлическими поражающими элементами — шурупами, гайками, гвоздями, обрезками арматуры, чтобы максимизировать число жертв. Взрыв привели в действие дистанционно.

Теракт совершила группа из трех уроженцев Дагестана — друзей детства Черкеса Рустамова, Фарида Мисриева и Абибуллы Абдуллаева. Абдулла Абдуллаев изготовил взрывное устройство, Фарид Мисриев его заложил, а Черкес Рустамов, который учился в ставропольском вузе и хорошо знал город, заранее выбрал место теракта и привез туда бомбу. Основная цель преступников — запугивание населения города и дестабилизация обстановки.

Спустя две недели следствию удалось выйти на след организаторов. Одного террориста ликвидировали 16 июня 2010 года в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов в Дербенте. Другой преступник, изготовивший бомбу, был убит при попытке ограбления ночного магазина в Ставрополе. Единственного выжившего — 21-летнего студента Черкеса Рустамова — оперативники задержали на автовокзале Ставрополя спустя полгода после теракта.

13 марта 2012 года суд приговорил Черкеса Рустамова к пожизненному лишению свободы. Верховный суд РФ утвердил приговор в июле 2012 года, отклонив кассационную жалобу защиты. Родственники погибших выразили недовольство приговором, заявив, что единственным справедливым решением должна была стать смертная казнь.

Для расследования преступления следственная группа под руководством старшего следователя Виктора Мережко проделала титаническую работу: допросила более 250 свидетелей, провела свыше 150 экспертиз, проверила тысячи человек и сотни часов видеозаписей. В расследовании участвовал 31 сотрудник.

Среди пострадавших — 16-летний танцор Ибрагим Ибрагимов, который потерял правую ногу из-за множественных переломов и 40 осколков в ногах. Ему пришлось провести 21 день в искусственной коме после ампутации. Сегодня Ибрагим Ибрагимов живет в Москве и открыл собственную клинику протезирования. Майор Валерия Ширяева, заступившая за час до взрыва на охрану порядка, спасла раненую женщину и сама получила осколочное ранение в ногу.

В краевой больнице умерли от ран два человека, включая маленькую девочку. Заместитель главного врача по хирургии Владимир Мысник, ранее участвовавший в лечении заложников Буденновска, организовал работу врачей: «Мы работали как пальцы одного кулака, только поэтому и справились».

По словам участников тех событий, теракт был нацелен не просто на физическое уничтожение людей, а на разрыв культурных связей. «Вайнах» приехал в Ставрополь с ответными гастролями после того, как в Чечне с успехом выступила «Вольная степь». Между артистами завязались дружеские отношения, и этот культурный обмен, или, как его называют, «песенная дипломатия», служил наглядным примером того, как знакомство с традициями и фольклором другого народа рождает уважение, а не вражду. Разрушительная энергия направленного взрыва должна была уничтожить и этот мост.

В первые часы после трагедии мало кто думал о столь сложных материях. Горожане действовали инстинктивно: помогали тем, кто рядом. Однако уже на следующий день произошло событие, ставшее переломным. У станции переливания крови выстроилась огромная очередь из сотен людей самых разных национальностей. Как вспоминают очевидцы, никто никого не спрашивал о происхождении — это стало абсолютно неважным. Город оказался единым перед лицом общей беды.

Этот момент, по мнению многих, стал своего рода гражданским экзаменом. Общество, вопреки длительной «артподготовке» в виде провокаций и попыток разжечь рознь, продемонстрировало устойчивость к манипуляции. Впоследствии Ставрополь не раз подвергался испытаниям: вбросами панических слухов, терактом в Пятигорске и серией предотвращенных спецслужбами атак. Но каждый раз, по оценкам наблюдателей, жители региона выдерживали эти проверки на прочность, помня урок единства, явленный в мае 2010 года. В память о жертвах к ДКиС ежегодно приносят цветы.