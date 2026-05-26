Эмин Агаларов планирует привлечь в свой проект на Каспии $100 млрд инвестиций

Президент Agalarov Development Эмин Агаларов оценил общий инвестиционный портфель своего проекта Sea Breeze в $100 млрд. По его словам, в ближайшие 10 лет эти средства планируется направить на расширение общей площади застройки на побережье Каспийского моря с текущих 3,5 млн кв. м до 30 млн кв. м. При этом компания уже сейчас строит недвижимость на $10 млрд на территории около 750 гектаров. Эту фазу планируется завершить за три года, добавил он.

«Суммарно у нас 1750 гектаров, есть на чем работать в ближайшие 10 лет <…> Мы можем освоить любое количество денег сегодня. Для реализации этого проекта нам не хватает всего $100 млрд. Цифра достаточно осязаемая. У нас готовы новые проекты, которые согласованы с государством. Как только появляются деньги, мы сразу начинаем строить. И мы делаем это не в чистом поле, а прикрепляя к уже существующей инфраструктуре примерно на $500-600 млн, из-за чего недвижимость намного легче продавать»,— рассказал господин Агаларов на сессии Клуба Коммерсантъ, которая прошла в Баку.

Президент Agalarov Development отметил высокий спрос на недвижимость в проекте Sea Breeze. По его словам, все юниты продаются на стадии строительства. Компания стремится привлечь международных инвесторов, уже инициированы проекты в Узбекистане и Черногории.

В апреле Agalarov Development и ГК «Атлас Девелопмент» договорились о трех совместных проектах в Сочи и Баку. Первый — гостиничный проект Benefit Sochi Sea Breeze в центральной части Сочи. Второй проект — комплекс Benefit Collection Sky Breeze Sochi в Горной Олимпийской деревне. Третий потенциальный проект будет реализован на территории Sea Breeze в Баку. Совокупный объем инвестиций превысит 25 млрд руб.

